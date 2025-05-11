Для всех, кто пользуется телефоном, ввели новое правило

В России изменился срок, в течение которого граждане могут не пользоваться мобильной связью без негативных последствий. Об этом предупредила всех владельцев телефонов кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

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По словам эксперта, ранее договор на оказание услуг сотовой связи автоматически расторгался, если абонент не совершал звонков с сим-карты в течение 90 дней. В таких случаях оператор имел право в одностороннем порядке прекратить обслуживание клиента.

Теперь же правила изменились: за 10 дней до окончания 90-дневного периода оператор обязан уведомить абонента о предстоящем отключении. После расторжения договора номер не может быть передан другому пользователю в течение следующих 60 дней.

Таким образом, как пояснила юрист, теперь человек может не пользоваться своим номером до 150 дней, и при этом мошенники не смогут получить доступ к сим-карте. Это даёт россиянам дополнительное время — 60 дней — чтобы отвязать номер от аккаунтов в социальных сетях и мобильных банках.

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Ранее такого переходного периода не было. По словам эксперта, это часто приводило к тому, что телефонные номера попадали в руки злоумышленников, поскольку люди не успевали или забывали обновить контактные данные на различных сервисах. В результате мошенники получали широкие возможности для преступной деятельности.