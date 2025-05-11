Для всех, кто пользуется телефоном, ввели новое правило
В России изменился срок, в течение которого граждане могут не пользоваться мобильной связью без негативных последствий. Об этом предупредила всех владельцев телефонов кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам эксперта, ранее договор на оказание услуг сотовой связи автоматически расторгался, если абонент не совершал звонков с сим-карты в течение 90 дней. В таких случаях оператор имел право в одностороннем порядке прекратить обслуживание клиента.
Теперь же правила изменились: за 10 дней до окончания 90-дневного периода оператор обязан уведомить абонента о предстоящем отключении. После расторжения договора номер не может быть передан другому пользователю в течение следующих 60 дней.
Таким образом, как пояснила юрист, теперь человек может не пользоваться своим номером до 150 дней, и при этом мошенники не смогут получить доступ к сим-карте. Это даёт россиянам дополнительное время — 60 дней — чтобы отвязать номер от аккаунтов в социальных сетях и мобильных банках.
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Ранее такого переходного периода не было. По словам эксперта, это часто приводило к тому, что телефонные номера попадали в руки злоумышленников, поскольку люди не успевали или забывали обновить контактные данные на различных сервисах. В результате мошенники получали широкие возможности для преступной деятельности.