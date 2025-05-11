В Швейцарии пенсионерку осудили за подкармливание чужого кота

Следствие установило, что женщина сознательно подстроила дверцу для животных в своём доме, чтобы Лео мог свободно заходить и выходить. Со временем кот начал оставаться у неё и прекратил возвращаться к своим владельцам.

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Прокуратура потребовала назначить условный штраф в размере 3600 швейцарских франков (порядка 350 тысяч рублей) и дополнительный штраф в размере 800 франков (около 80 тысяч рублей). Как пояснили в суде, действия женщины были расценены как посягательство на чужую собственность, несмотря на то, что речь идёт о животном.

Ранее в Европе начали штрафовать туристов за ношение фальшивых брендовых вещей. Также в Госдуму внесли на рассмотрение инициативу о запрете продажи сигарет на остановках.