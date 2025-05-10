Старец сообщил, что ждет Россию в нынешнем столетии

Стали известны пророчества известного русского старца Ионы Одесского, чьи предсказания приобретают особую актуальность в современных реалиях, пишет ИА "Кулик".

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Согласно пророчествам, для сохранения России и её духовного потенциала необходимо проведение масштабного Крестного хода, способного укрепить веру и народное единство в переломные моменты истории.

В своих наставлениях старец подчеркивал, что государства, отвернувшиеся от традиционных ценностей и христианской веры, постепенно исчезают с мировой арены. Особое внимание он уделял духовному кризису в Америке и ряде европейских стран, где, по его словам, утрачены нравственные ориентиры.

Пророчества содержат призыв к россиянам сохранять искреннюю веру и молитвенную практику.

"Пока в России живут праведники, у страны есть будущее", — утверждал Иона Одесский.

Эти слова сегодня воспринимаются как духовное напутствие в условиях глобальных вызовов современности.