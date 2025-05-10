Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России

Правительство РФ утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам на территории России, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

© Российская Газета

В документе отмечается, что медицинское освидетельствование иностранных граждан на территории РФ осуществляется в соответствии с российским законодательством.

В постановлении перечислены случаи, когда иностранцы могут получить лечение бесплатно. Это прежде всего медпомощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Кроме того, бесплатную скорую, в том числе скорую специализированную, помощь будут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного и (или) обязательного медстрахования.

Иностранцы, которые являются застрахованными лицами в соответствии с федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в РФ", имеют право на бесплатную медпомощь в рамках ОМС, если иное не предусмотрено утвержденными правилами.

В случае, если международным договором установлен иной порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, применяются правила этого договора.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года, правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.