Колесников извинился перед Лукашенко за репортаж с парада Победы

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников опроверг информацию о белорусском лидере Александре Лукашенко, которая появилась в его репортаже о параде Победы в Москве.

До этого журналист написал, что Лукашенко не встал, когда мимо шёл военный расчёт Белоруссии.

Спустя время Колесников пересмотрел видео трансляции парада. Оказалось, что Лукашенко встал.

«Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии»,— заявил спецкоррсепондент в материале «Правда о вставании».

Ранее Лукашенко в поздравлении президенту России Владимиру Путину с 80-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне заявил, что гордость за стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян.