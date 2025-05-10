В Госдуму внесли законопроект о запрете продавать табак на остановках

Законодательная дума Хабаровского края внесла в Госдуму законопроект, запрещающий продавать табачную и никотиносодержащую продукцию на остановках общественного транспорта. Текст документа опубликован на официальной странице нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Запретить продажу табака, устройств для его потребления, а также кальянов предлагается на остановках любого общественного транспорта, включая пригородное сообщение.

В пояснительной записке инициаторов законопроекта сказано, что торговля на остановках популяризирует табачные изделия и делает их доступными. Кроме того, павильоны часто расположены вблизи учебных организаций, что влияет на распространение вредной привычки в среде молодежи.

Инициаторы также упомянули «риск пассивного курения», негативно отражающийся на детях, беременных женщинах и людях с хроническими заболеваниями.