Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце

Светлане Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца - актриса последние десять лет страдает от проблем кардиологического характера.

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С 2015 года народная артистка периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

По данным Mash, 88-летней Светлане Владимировне провели криобаллонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали состояние - и выписали через три дня стационара.

Несмотря на ухудшение состояния в последние месяцы, Немоляева не покидала сцену.

В комментарии NEWS.ru народная артистка информацию подтвердила. Рассказав: после перенесенного оперативного вмешательства она отыграла уже два спектакля.

"У меня была легкая операция, процедура, связанная с аритмией. Но я уже играла два спектакля. 24 апреля провели операцию", - уточнила актриса.

В прошлом месяце Немоляева пережила приступ.