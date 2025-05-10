Путин отметил рост популярности ЗОЖ в России

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в "Сириусе". Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

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"Отрадно, что все больше людей в нашей стране выбирают здоровый, активный образ жизни, развивают традиции массовой физической культуры", - подчеркнул президент.

Путин отметил в этом и заслугу Ночной хоккейной лиги, которая организует масштабные соревнования и поддерживает спорт, в том числе и среди молодежи.