В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР

В центре Донецка активисты развернули 200-метровый флаг Донецкой народной республики (ДНР) в память об обретении независимости Республики в 2014 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

«Сейчас мы раскрыли флаг в преддверии дня Республики — это наш святой праздник, поэтому ребята все на позитиве и все рады, что участвуют в этом мероприятии, а поддержать молодежь мы всегда за», — заявил он.

По словам Черткова, молодежь провела ночь на 10 мая за просмотром патриотических фильмов. Кроме того, они слушали песни, посвященные «донецкой весне» к преддверию праздника Дня Республики.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие порядка 250 активистов «Молодой гвардии» из разных городов ДНР.

До этого VK подняла самый большой флаг России над Уральскими горами. Отмечается, что компания организовала полет аэростатов над Уральскими горами в честь Дня российского флага. При этом развернутый флаг установил сразу два рекорда России.