В Kaspersky призвали россиян к недоверию
Недоверие является главным правилом при любом общении по телефону, особенно, если звонящий заводит речь о деньгах. Это позволит уберечься от телефонных мошенников, представляющихся госслужащими, силовиками и даже родственниками. Такой совет дал директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов, сообщает РИА Новости.
Кузнецов отметил, что нельзя доверять любому собеседнику, поскольку массовые дипфейки и телефонное мошенничество только набирают обороты.
«Не нужно доверять в принципе, если речь заходит о деньгах», — сказал эксперт.
По его словам, даже если с денежными просьбами обращаются родственники, лучше положить трубку и перезвонить.
Для защиты от мошеннических атак на телефон можно установить специальные приложения, например, программу, блокирующую спам-звонки. Эти меры отсекут большую часть атак, отметил директор Kaspersky GReAT.
Ранее стало известно о новой схеме мошенников с билетами «банка приколов».