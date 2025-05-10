В Kaspersky призвали россиян к недоверию

Недоверие является главным правилом при любом общении по телефону, особенно, если звонящий заводит речь о деньгах. Это позволит уберечься от телефонных мошенников, представляющихся госслужащими, силовиками и даже родственниками. Такой совет дал директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов, сообщает РИА Новости.

Кузнецов отметил, что нельзя доверять любому собеседнику, поскольку массовые дипфейки и телефонное мошенничество только набирают обороты.

«Не нужно доверять в принципе, если речь заходит о деньгах», — сказал эксперт.

По его словам, даже если с денежными просьбами обращаются родственники, лучше положить трубку и перезвонить.

Для защиты от мошеннических атак на телефон можно установить специальные приложения, например, программу, блокирующую спам-звонки. Эти меры отсекут большую часть атак, отметил директор Kaspersky GReAT.

Ранее стало известно о новой схеме мошенников с билетами «банка приколов».