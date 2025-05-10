В России вспомнили предсказание Жириновского о ядерном конфликте Индии и Пакистана

На фоне резкого обострения отношений между Индией и Пакистаном в российских СМИ вновь вспомнили пророчество Владимира Жириновского, сделанное в 2004 году.

Политик предсказывал возможность ядерного конфликта между двумя странами, обладающими сопоставимым ядерным потенциалом.

«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. Беженцев из Азии будет до миллиарда человек. Эти страшные вещи нас остановят», – цитирует заявление Владимира Жириновского «pulslive.com».

Согласно последним данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, ядерные арсеналы двух стран практически равны: Индия располагает 172, Пакистан 170 боеголовками. Такое балансирование на грани делает регион одной из самых опасных «горячих точек» планеты.

Нынешнее обострение началось после кровавого теракта 22 апреля, когда в северных районах Индии погибли 27 туристов. Индийские власти обвинили в организации нападения пакистанские спецслужбы, что вызвало резкую ответную реакцию: отмена Дели соглашения о прекращении огня и перекрытие течения реки Инд.

В МИД Пакистана рассказали об ударах по Индии

Эксперты отмечают, что текущий кризис отличается особой опасностью. В отличие от предыдущих обострений, на этот раз обе стороны демонстрируют готовность к самым решительным действиям. Ситуация осложняется приближением сезона муссонов, когда нехватка воды из-за перекрытия реки может вызвать гуманитарную катастрофу в Пакистане.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что сбывается очередное предсказание Жириновского о конфликте на Украине.