Треть храмов Суджанского церковного округа оказалась разрушена в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

В публикации говорится, что в Суджанском районе находится всего 11 храмов. Украинские военные обстреливали все церковные сооружения, однако полностью уничтожить удалось лишь четыре храма.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов отметил, что точно установить количество разрушенных храмов невозможно, поскольку некоторые здания в ходе бомбардировок могли все-таки уцелеть.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военные обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области.

На этой неделе помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко заявил, что украинские военные обстреливали все храмы в Суджанском районе во время оккупации и продолжают делать это.