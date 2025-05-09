В центре австрийской столицы Вены люди, отмечающие День Победы, включили песню «Верните память», написанную на стихи официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом в пятницу, 9 мая, дипломат рассказала в своем Telegram-канале.

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— Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север, — говорится в публикации.

К своему посту она приложила видео, на котором показано, как песня звучит в толпе с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны.

К торжествам присоединяются и в других странах, включая Украину. Так, множество одесситов 9 мая посетили памятник Неизвестному матросу, чтобы возложить цветы. К обеду подножие памятника уже было покрыто густым слоем цветов.

Несмотря на указ украинского президента Владимира Зеленского о переименовании праздника в День Европы, утром в пятницу, 9 мая, самым популярным запросом в украинском сегменте Google стал День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Днем ранее МИД Германии на официальной станице в социальной сети X разместило публикацию на русском языке в честь 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны и поблагодарила страны-союзницы за освобождение.