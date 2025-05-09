В честь 80-летия Победы акции «Бессмертный полк» прошли от Вифлеема до Парижа

В десятках городов мира прошли акции «Бессмертный полк», посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия объединили тысячи участников, включая соотечественников, местных жителей и официальных представителей.

В Вифлееме более 800 человек прошли по главной улице города с портретами героев войны, сообщает Telegram-канал Russian Mission to Palestine. Среди участников были жители разных городов Палестины, включая Дженин, Иерихон, Наблус, Рамаллу, Тулькарм и Хеврон.

В Бургасе шествие прошло у памятника Советской Армии, известного как бургасский «Алеша», сообщает Telegram-канал посольства России в Болгарии.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важную и священную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, стойкости и беспримерного героизма миллионов людей, которые встали на защиту Родины и свободы», — отметила на торжественной церемонии посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

В Банги колонну возглавил руководитель представительства Минобороны России в ЦАР полковник С. В. Суханов, сообщает Telegram-канал посольства России в республике.

В Хайфе акцию организовало Израильское Антифашистское движение, сообщает Telegram-канал генконсульства России в городе. Около ста человек, включая сотрудников генконсульства, прошли с портретами ветеранов под звучание военных песен.

В свою очередь, в Кыргызстане масштабные шествия прошли в Бишкеке, Караколе, Оше и других городах. Как уточняет Telegram-канал посольства России в Киргизии, посол России Сергей Вакунов возглавил столичное шествие, собравшее более 30 тыс. человек.

Как уточняет посольство России в Люксембурге, в стране акция состоялась в городе Эш-сюр-Альзетт у мемориала советским гражданам, погибшим в фашистской неволе. Посол Дмитрий Лобанов отметил важность возвращения мероприятия на улицы страны в год 80-летия Победы. Он поздравил собравшихся с уже наступившим праздником и поблагодарил за участие в торжественной церемонии, отметив с чувством глубокого удовлетворения, что в год 80-летия Великой Победы акцию наконец-то удалось вернуть на люксембургские улицы.

Также шествие «Бессмертного полка» состоялось и в Париже, передает МИД России. Кроме того, акцию провели в Белграде, сообщает посольство России в Сербии.