Павел Дуров обратился к пользователям Telegram в День Победы

Сооснователь Telegram поздравил пользователей мессенджера с Днем Победы. В честь праздника в нем стали доступны три подарка ограниченного выпуска, сообщил Дуров в своем русскоязычном Telegram-канале.

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"С Днем Победы! К 80-летию Победы телеграм выпустил три подарка ограниченного выпуска. Среди них и главный символ Победы - красная звезда. С праздником", - говорится в сообщении.

По словам Дурова, его деда, Семена Тулякова, призвали на службу 90 лет назад. Он прошел Зимнюю войну и ВОВ. Дуров отметил, что его дед был командиром взвода и лейтенантом. Семен Туляков был награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом "Красная Звезда".