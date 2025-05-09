Патриарх Кирилл обратился к новому папе римскому

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием на престол и выразил надежду на развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями. Текст поздравления опубликован на сайте патриархии.

«Примите искренние поздравления с избранием вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды.

Патриарх добавил, что в этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира.

Новый Папа Римский объяснил выбор своего имени

Накануне конклав в Ватикане избрал Роберта Фрэнсиса Прево новым папой римским. Это первый на престоле Святого Петра кардинал из США. Ему 69 лет. Он родился в Чикаго в семье итальянского, французского и испанского происхождения. В своем первом обращении к верующим он заявил о продолжении линии папы Франциска.