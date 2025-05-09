Учительница Путина пришла на парад Победы

Юбилейный парад Победы в Москве посетила классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич. Об этом сообщает РИА Новости.

91-летняя учительница была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в ленинградской школе № 193.

Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена в 1958 году. После она работала в средней школе № 193 учителем немецкого языка.

Классный руководитель президента написала мемуары о его школьных годах «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад Победы 2025 года — лучший из всех, что он когда-либо видел в России.