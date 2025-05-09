Посольство Сербии в Москве вывесило Знамя Победы и флаги России

Знамя Победы, Государственный флаг России и флаг российской столицы вывесили на фасаде здания посольства Сербии в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Президент Сербии Александар Вучич в Москве принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сербский лидер, который, несмотря на давление, прибыл в Москву, присутствовал на параде Победы на Красной площади, а после на торжественном приеме в честь 80-летия Победы.

Вучич ранее заявил, что ожидает критики от представителей Евросоюза в свой адрес за визит в Москву, но намерен дать серьезный ответ и "высказать все" в случае претензий. Он подчеркивал, что Белград не пострадает от его визита в Москву и переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а любые "наказания" Евросоюза он готов принять на себя.