В Перми участница парадной колонны потеряла туфельку

Во время парада в Перми произошла история, похожая на сказку о Золушке: участница одной из коробок во время прохождения по площади потеряла туфельку, но не вышла из строя и продолжила движение вместе с подругами. Чуть позже туфельку ей вернули коллеги из KP.Ru.

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Золушкой, как выяснили коллеги, оказалась младший инспектор отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю Кристина Трутнева. Она рассказала, что туфелька слетела во время парадного марша из-за того, что ей сзади наступили на ногу - пришлось идти в строю в одной. Лишь после того, как ее коробка миновала место парада, ей удалось снять и вторую туфельку.

Девушка решила найти потерянную обувь. Но в это время она была уже у журналистов "Комсомолки", те в свою очередь искали обладательницу туфельки. Так они и встретились.

Кристина рассказала, что ее прадедушка и прабабушка воевали. Прадеда уже нет в живых, а прабабушка здравствует, ей 95 лет.