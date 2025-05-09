Российские туристы исполнили «Катюшу» на турецком пляже в честь 9 мая

Отдых в Турции — не повод забывать про праздник окончания Великой Отечественной войны. Российские туристы устроили в турецкой Анталье свой импровизированный парад в честь 9 мая.

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Отдыхающие прошлись в купальниках со знаменами и праздничными эмблемами по пляжу, исполнили «Катюшу» и получили заслуженные аплодисменты. Патриотично!

Кто из зарубежных звёзд прилетел в Москву, чтобы посетить Парад в честь 80-летия Победы, читайте здесь. А с каким посланием Владимир обратился к военнослужащим и ветеранам в честь праздника — здесь.