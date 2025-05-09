Артемий Лебедев отравился беляшом

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом. Подробностями инцидента блогер поделился в видеоролике, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

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По словам блогера, последний раз его тошнило в 16 лет, когда он отравился алкоголем. Лебедев отметил, что считает случившееся неприятным опытом, и с иронией добавил, что никому не советует его повторять.

— Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен, — рассказал дизайнер.

В начале апреля в турецкой провинции Коджаэли 648 человек обратились за медицинской помощью после отравления шаурмой с курицей. Правоохранительные органы задержали двоих человек. Они также опечатали лавку, в которой продавали шаурму.

В ноябре прошлого года омский суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы повара, из-за которой отравились 22 школьника. Выяснилось, что женщина была носительницей норовируса и готовила еду для детей у себя дома. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях инцидента.