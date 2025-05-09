Умерла советская актриса и телеведущая Екатерина Егорова

Скончалась Екатерина Егорова (до замужества - Нестерович), советская белорусская киноактриса, певица, диктор телевидения и телеведущая. Артистки не стало 4 мая на 80-м году жизни.

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Екатерина Нестерович родилась 21 марта 1946 года в Витебске.

Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. С 1975 года - диктор Белорусского телевидения, с 1989-го - Белорусского радио. Также вела концерты в Белорусской государственной филармонии.

Снималась с середины 1970-х: "Сын председателя", "Прошлогодняя кадриль", "Задача с тремя неизвестными", "Осенние сны", "Воля Вселенной". Начитывала аудиокниги.

Об уходе артистки сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.