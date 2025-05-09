В этом году Парад Победы в Москве посетили несколько зарубежных знаменитостей. Так, Эмир Кустурица заявил, что, несмотря на частые отмены полётов в последние дни, без проблем смог долететь до российской столицы, чтобы отметить 80-летие окончания ВОВ.

«Никого уже нет во всей Европе, чтобы говорил несколько слов о Параде. Но я могу сказать, что это самый важный [день]», — отметил сербский режиссёр.

Напомним, в 2022 году Кустурица поддержал начало СВО, а также осудил нападки на российскую культуру, которую он считает неотъемлемой частью культуры европейской.

На трибунах Красной площади сегодня также был замечен режиссёр Оливер Стоун. У оскароносного американца особенная история с Россией: в 2015—2017 годах он снял четырёхсерийный фильм «Интервью с Владимиром Путиным». Позже Стоун называл Президента России великим лидером для своей страны.

Кроме того, на празднике был один постоянный гость — Стивен Сигал. Актёр, который в 2016 году получил паспорт гражданина России лично из рук Путина, также поддержал начало СВО и заявил, что готов принять участие в военных действиях, чтобы «сражаться на стороне своего президента».