Парад Победы 2025 в фотографиях

Александр Котлеткин
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство РИА Новости
Гостья на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Гостья на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости
Парадные расчеты военнослужащих на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Парадные расчеты военнослужащих на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде 
© Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

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Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Владимир Астапкович / Фотохост-агентство РИА Новости
Парадный расчет курсантов курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве на военном параде
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Парадный расчет курсантов курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве на военном параде 
© Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости
Парадный расчет на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Парадный расчет на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости
Парадный расчет Терского казачьего войска и казаков Всевеликого войска Донского на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Парадный расчет Терского казачьего войска и казаков Всевеликого войска Донского на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости
Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Максим Богодвид / Фотохост-агентство РИА Новости

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Военнослужащие Народных вооруженных сил Лаоса, военнослужащие Вооруженных сил Монголии, военнослужащие Вооруженных сил Мьянмы на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Военнослужащие Народных вооруженных сил Лаоса, военнослужащие Вооруженных сил Монголии, военнослужащие Вооруженных сил Мьянмы на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости
Военнослужащие Вьетнамской народной армии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Военнослужащие Вьетнамской народной армии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Максим Богодвид / Фотохост-агентство РИА Новости
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, Белоруссии, Казахстана на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, Белоруссии, Казахстана на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости
Парадные расчеты военнослужащих на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
13/20
Парадные расчеты военнослужащих на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы 
© Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

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Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости
Танк Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Танк Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости
Военная техника на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Военная техника на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Максим Богодвид / Фотохост-агентство РИА Новости
Танк Т-80БВМ на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
18/20
Танк Т-80БВМ на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости
Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

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Штурмовики Су-25 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Штурмовики Су-25 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
© Максим Богодвид / Фотохост-агентство РИА Новости

Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве, об этом сообщает ТАСС.

Начало парада ознаменовал бой курантов над Спасской башней. Под оркестр, исполнивший "Священную войну", на Красную площадь внесли государственный флаг Российской Федерации и флаг Советского Союза.

В военном параде приняли участие более 11,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств. Вместе с ними по Красной площади прошли подразделения армий дружественных иностранных государств. В параде также участвовал расчет участников специальной военной операции. Среди них 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества.

В этом году впервые по Красной площади прошла колонна войск беспилотной авиации, представленная беспилотниками "Орлан", "Ланцет", "Шарпия" и "Герань". Также новинками парада стали ТОС-2 "Тосочка" и артиллерийские системы "Мальва". Помимо них публике были представлены такие образцы современной военной техники, как БТР-82А, ЗА-СпН "Титан", "Тайфун-K53949" ("Феникс"), "Линза", "Спартак", "Тигр-М", БМП-1AM "Басурманин", БМП-2M "Бережок", БМП-3 с дополнительной защитой, перспективный БМП "Курганец-25", БМД-4M с дополнительной защитой, БТР-МДМ "Ракушка" с защитой, танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29, а также штурмовики Су-25 завершили парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Самые яркие фотографии главного парада страны — в галерее "Рамблера".

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