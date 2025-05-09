Парад Победы 2025 в фотографиях
Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве, об этом сообщает ТАСС.
Начало парада ознаменовал бой курантов над Спасской башней. Под оркестр, исполнивший "Священную войну", на Красную площадь внесли государственный флаг Российской Федерации и флаг Советского Союза.
В военном параде приняли участие более 11,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств. Вместе с ними по Красной площади прошли подразделения армий дружественных иностранных государств. В параде также участвовал расчет участников специальной военной операции. Среди них 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества.
В этом году впервые по Красной площади прошла колонна войск беспилотной авиации, представленная беспилотниками "Орлан", "Ланцет", "Шарпия" и "Герань". Также новинками парада стали ТОС-2 "Тосочка" и артиллерийские системы "Мальва". Помимо них публике были представлены такие образцы современной военной техники, как БТР-82А, ЗА-СпН "Титан", "Тайфун-K53949" ("Феникс"), "Линза", "Спартак", "Тигр-М", БМП-1AM "Басурманин", БМП-2M "Бережок", БМП-3 с дополнительной защитой, перспективный БМП "Курганец-25", БМД-4M с дополнительной защитой, БТР-МДМ "Ракушка" с защитой, танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ.
Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29, а также штурмовики Су-25 завершили парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Самые яркие фотографии главного парада страны — в галерее "Рамблера".