В шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке участвуют тысячи человек

В столице Киргизии Бишкеке началось шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщило радио Sputnik. В этом году мероприятие началось в парке имени Даира Асанова, откуда процессия двигалась по улицам Жукеева-Пудовкина/Ибраимова до мемориала "Вечный огонь" на площади Победы.

По данным журналистов, в мероприятии принимают участие тысячи человек. Среди них посол России в Киргизии Сергей Вакунов. До этого агентство ТАСС сообщало, что на Камчатке шествие войск открыло торжественное празднование Дня Победы 9 мая в России.

В центре Петропавловска-Камчатского также стартовал показ театрализованной постановки, посвященной основным событиям Великой Отечественной войны в хронологическом порядке, В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции "Свеча памяти", "Сад памяти", "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".