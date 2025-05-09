Гости и военная техника начали прибывать на парад Победы в Москве

В Москве на Красной площади 9 мая пройдет парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он начнется в 10:00 мск.

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Гости начали заранее прибывать на парад, как и военная техника. Ранее сообщалось, что в этом году будет представлено больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Будут показаны и новые образцы машин.

В числе тех, кто уже на Красной площади - обозреватель "Российской газеты", Герой труда Ирина Григорьевна Краснопольская.

Торжественные мероприятия на Красной площади посетят и десятки иностранных лидеров.

Прямая трансляция Парада Победы будет идти на медиаэкранах в транспорте Москвы. Увидеть праздничное шествие в прямом эфире смогут пассажира метрополитена и наземного транспорта.