«Ураганы» и «Гиацинты» проехали по Южно-Сахалинску на параде Победы

Появились кадры военной техники на параде Победы в Южно-Сахалинске. Трансляция велась с площади Победы областного центра.

© ТК «Звезда»

На опубликованных кадрах можно увидеть по площади проехали колонны военной техники, которую возглавила знаменитая БМ-13 «Катюша». Следом за ней проехали, в том числе сисемы залпового огня «Ураган», 152-мм буксируемые пушки «Гиацинт», а также ЗРК С-400.

Кроме того, можно увидеть проходившие парадные расчеты ВС РФ. Среди военнослужащих были участники в обмундировании периода Великой Отечественной войны и со штандартами фронтов в руках.

Торжественное мероприятие завершило шествие «Бессмертного полка». Сотни местных жители прошлись по площади с плакатами, на которых изображены сражавшиеся в годы войны их родственники.

Ранее сообщалось о первом параде Победы, состоявшемся в Петропавловске-Камчатском. Колонны парадных расчетов личного состава Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации проследовали торжественным маршем по площади Ленина.