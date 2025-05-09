Россиянам рассказали, где не рекомендуется размещать георгиевскую ленту

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы» Ольга Занко рассказала в беседе с RT, как правильно носить георгиевскую ленту.

«Георгиевская лента — это символ, который переплетает прошлое, настоящее и будущее. Это наша гордость за всех защитников Отечества разных исторических периодов. Давайте носить её осознанно и с уважением, передавая детям память о великом подвиге и великой истории России», — отметила депутат.

Рекомендуется носить ленту на груди, избегая размещения на сумках, автомобилях или ниже локтевого сгиба.

«Законодательные изменения предусматривают серьёзную ответственность за неуважительное отношение к символу. Публичное осквернение ленты может повлечь штраф до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трёх лет. В особо тяжких случаях, например при организованном групповом нарушении или использовании интернет-площадок, наказание ужесточается до 5 млн рублей или пяти лет заключения», — заявила она.

По словам парламентария, нормативный акт чётко регламентирует использование ленты во время официальных мероприятий, посвящённых Дню Победы, памятным датам военной истории России, а также при проведении патриотических акций.

«При этом граждане и организации сохраняют право на использование символа при условии соблюдения его статуса», — заключила собеседница RT.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT предупредил о распространённых мошеннических схемах с рассылками фейковых сообщений якобы от благотворительных фондов в преддверии 9 Мая.