В военном параде в Хабаровске приняли участие суворовцы из Лаоса

В военном параде и торжествах, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Хабаровске приняли участие воспитанники Уссурийского суворовского военного училища.

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После длительного перерыва их участие в мероприятиях к 9 Мая возобновилось в 2013 году и с той поры - это ежегодная традиция. Как правило, "коробки" юных барабанщиков открывают парады, шествия, задавая темп и ритм движению следующих за ними парадных расчетов силовых структур и ведомственных учебных заведений.

- Прибыв поездом в Хабаровск 28 апреля, мы разместились на территории Волочаевского городка и ближе к вечеру провели на центральной площади краевого центра строевой смотр, - рассказывает заместитель начальника училища по воспитательной работе полковник запаса Александр Токарев.

- Это ребята восьмого класса, в том числе пятеро суворовцев из Лаосской Народной Республики. Их будет 48 человек в "коробке", трое запасных. Естественно, для участия в празднике отобраны обладающие музыкальным слухом, чувством ритма и такта, наиболее крепкие в физическом отношении, подготовленные в строевом плане, лучшие в учебе и общественной жизни нашего училища. В их числе - отличник учебы, победитель олимпиад и конкурсов старший вице-сержант Александр Нистратенко, правофланговый "коробки", спортсмен, один из победителей соревнований по футболу суворовец Инпания Пхетдаувон, победитель городских и краевых олимпиад по математике, призер олимпиады довузовских образовательных учреждений Минобороны России суворовец Матвей Борисенко и отличник учебы, победитель краевых состязаний по легкой атлетике суворовец Егор Фокин.

На самом деле приемы одиночной строевой подготовки участников праздничных мероприятий и слаживание парадных расчетов начались на плацу Уссурийского СВУ более месяца назад. Два раза в день - утром и после обеда - они печатали шаг, отрабатывая все элементы с барабаном и без него, стараясь соблюдать необходимые дистанцию и интервалы, добиваясь синхронных действий в движении.

- Задача - к заданному времени добиться оптимальной формы, и мы ее дружно разрешаем в процессе этих часовых тренировок, - говорил старший воспитатель 2-й роты подполковник запаса Борис Александров. - У кого-то из ребят еще есть шероховатости в отработке отдельных элементов, однако к празднику все поправим, и каждый суворовец на это настроен. Уверен: наша рота барабанщиков не подкачает.

- Очень горжусь тем, что приму участие в юбилейных мероприятиях в День Победы, - поделился радостью восьмиклассник Александр Нистратенко, приехав с товарищами в Хабаровск. - Ведь мой прадед Чаус Григорий Максимович в 1945 году воевал здесь, на Дальнем Востоке, с японцами, внося свой вклад в победу Красной Армии на завершающем отрезке Великой Отечественной, за что награжден двумя орденами Красной Звезды.

По окончании войны служил военным атташе, даже встречался с председателем Китайской Народной Республики и ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуном. На предстоящем главном празднике, конечно, хочу не подвести родное училище, Приморский край и свою роту.

- Мне тоже посчастливилось вместе с ребятами оказаться в городе воинской славы Хабаровске в преддверии такого знакового события в нашей стране, - поделился своими ощущениями суворовец Матвей Борисенко.

- День Победы касается каждого из нас, ведь поколение, в котором были и наши прадеды, сумело одержать поистине великую победу в страшной войне с фашизмом, пожертвовав миллионы жизней во имя свободы и независимости Советского Союза, ради светлого будущего новых поколений. Каждый из нас должен дорожить и гордиться этим, быть верным исторической памяти!

Основательно готовился к праздничным мероприятиям в Уссурийске и парадный расчет из семиклассников. Они 4 мая участвовали в первом краевом детском параде "Правнуки Победы" во Владивостоке, а 9 Мая - в городе, где дислоцируются штаб и воинские части 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии.