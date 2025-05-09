Память советских воинов почтили на острове Шумшу

В честь Дня Победы на курильском острове Шумшу возложили венки в память о воинах, которые поставили победную точку во Второй мировой войне, сообщает контент-партнер «Российской газеты» - ИА SakhalinMedia.

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- 80 лет назад, когда весь Советский Союз праздновал День Победы, еще не закончилась Вторая мировая война. Именно здесь, на "высоте 171", проходили самые ожесточенные бои с милитаристской Японией. Это была ключевая позиция японцев, которую удалось занять советским бойцам в ходе Курильской десантной операции августа 1945 года.

Сегодня здесь находится мемориальный комплекс с братской могилой и памятниками Героям Советского Союза Николаю Вилкову и Петру Ильичеву, которые отдали жизни, защищая Родину, — сообщил мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

В церемонии приняли участие представители муниципалитета, Вооруженных сил РФ и пограничной службы. Чтобы провести торжественную церемонию, они добирались сначала на лодках, а затем - около 40 километров на гусеничном транспорте.

Между тем с мая по сентябрь на острове пройдут торжественные и патриотические мероприятия в честь 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны. 7 мая из порта Корсаков отправились два судна с очередной партией грузов для строительства полевого лагеря.