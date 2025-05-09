Туристические страховки в Китай стали популярнее страховок в Турцию

В первом квартале 2025 года продажи страховых полисов выезжающих за рубеж (ВЗР) в Китай впервые обогнали традиционно популярные ОАЭ и Турцию. Доля Китая в общем объеме продаж полисов ВЗР выросла с 6% в первом квартале 2024 года до 10% в аналогичном периоде 2025 года, переместившись на третье место в рейтинге самых востребованных стран, отмечается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и сервиса "Купибилет" (есть у "РГ").

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ОАЭ и Турция, напротив, переместились на четвертую и пятую строчки соответственно. Лидерами по-прежнему остаются Таиланд (14%) и страны Шенгенского соглашения (12%).

Предпочтения туристов распределяются между дальневосточными и ближневосточными направлениями, отмечают в пресс-службе сервиса "Купибилет". Спрос на поездки в арабские страны вырос на 23%, наиболее значительный прирост - из Москвы (от 16% до 33% в зависимости от направления). На 20% вырос спрос на рейсы из Сочи в Дубай.

На майские праздники за границу планируют отправиться 8% россиян, показал опрос "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для Аналитического центра "АльфаСтрахование". Направления разные - от привычной Турции до Японии, но все же большинство (61%) путешествуют по России. Среди популярных городов - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов, Казань и Владимир

Провести отпуск за рубежом в этом году планирует каждый четвертый россиянин, показал опрос "Ренессанс Страхование" и Ozon Travel. Большинство поедут в Азию, в частности 18% в Китай, Японию, Южную Корею и столько же - в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу. Еще 15% - в Грузию, Турцию. Китай, Беларусь и Япония названы самыми привлекательными с точки зрения культуры.

Наименьший интерес для российских туристов среди традиционно популярных направлений представляют Израиль, Иран, Великобритания, Германия и США. Одним из основных факторов, влияющих на выбор туристов, стала безопасность страны поездки, полагает управляющий директор департамента массовых видов страхования компании "Ренессанс страхование" Артем Искра.

Израиль, по его словам, до 2023 года традиционно входил в тройку лидеров при оформлении самостоятельными туристами полисов ВЗР. "В целом список непривлекательных для туристов стран более-менее коррелирует с перечнем самых опасных, с их точки зрения, традиционных туристических направлений. По итогам нашего предыдущего опроса в него вошли Израиль (по мнению 21% опрошенных), Иран (18%), Мексика (17%), США (17%) и Индия (16%)", - заключил Искра.