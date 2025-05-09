Власти нескольких регионов РФ решили не проводить парад Победы

В некоторых регионах России власти приняли решение не проводить парады Победы 9 мая. Об этом пишет РБК.

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"Главы субъектов ссылаются на высокий уровень террористической угрозы и проведение специальной военной операции", - говорится в публикации.

В частности, парады отменили в Севастополе и Керчи. Массовые мероприятия 9 мая на Крымском полуострове проводиться не будут. В Краснодарском крае отменили парад на фоне регулярных сообщений об опасности атаки дронов. Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это "большой риск".

Кроме того, парад не состоится и в Ставропольском крае. Такое решение принято после голосования в социальных сетях главы региона Владимира Владимирова. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях парады не состоятся из-за военной обстановки.

На Красной площади в Москве 9 Мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники.

После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, - в материале "Газеты.Ru".

7 мая стало известно, что число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за "внутренней повестки" своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.