В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Анапе

Открытие пляжей Анапы зависит от того, как быстро их очистят. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

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«Все зависит от того, как быстро и как эффективно проведут мероприятия по очистке пляжей», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.