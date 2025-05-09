Юрист напомнил о штрафе за распитие алкоголя во время пикника

Отдыхающим на пикниках людям может грозить штраф. Как рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, выписать его могут за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности и распитие алкоголя.

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По словам эксперта, во время отдыха в городской черте или на территории СНТ россиянам стоит помнить, что в ряде регионов после определенного времени запрещается шуметь. Нарушителям закона о тишине грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей - сумма в каждом субъекте Федерации своя.

"В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей", - цитирует Соловьева агентство "Прайм".

Также он напомнил, что разводить костры и устанавливать мангалы запрещено в парках, скверах, возле гаражных комплексов, на балконах и даже во дворах частных домов, если там нетспециально подготовленного места для открытого огня.

Штраф за данное нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Тем же, кто разводит огонь во время действия противопожарного режима, грозит от 10 до 20 тысяч. Ну а если пожар все-таки вспыхнул, придется выложить от 40 до 50 тыс.

Ранее эксперты предупредили дачников о том, что с 2025 года они могут получить штраф за теплицу из-за новых правил, касающихся капитальных построек. Проблемы могут возникнуть, если на участке находится строение с фундаментом и оно не зарегистрировано в Росреестре.