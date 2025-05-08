Минтранс РФ сообщил о восстановлении работы гражданской авиации

Гражданские самолеты в России снова курсируют по обычному расписанию после временного сбоя в работе авиации. Об этом сообщает Минтранс РФ.

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«Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — говорится в сообщении.

О восстановлении курсирования рейсов в штатном режиме также рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

8 мая российские аэропорты начали возвращаться к обычному режиму работы после временного сбоя, вызванного угрозой атаки беспилотников. При этом сегодня утром в воздушных гаванях Москвы был задержан на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в Минтрансе.