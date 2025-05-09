В РПЦ высказались о новом Папе Римском

Предыдущий взявший имя Лев Папа Римский вошел в историю как дипломат, чего можно ожидать и от нового главы Римско-католической церкви Льва XIV. Об этом в интервью Русской православной церкви (РПЦ) Антоний Борисов.

«Имя, избранное папой, как правило отражает его будущую политику. Предыдущий папа по имени Лев – Лев XIII, в миру Винченцо Печчи – вошел в историю дипломатом. Он отказывался от компромисса с Италией, в ходе объединения которой было упразднено Папское государство, но зато смог установить добрые отношения с Германией и Францией», — сказал он.

Борисов напомнил, что занимавший Святой Престол с 1878 по 1903 год Лев XIII также призывал к улучшению условий труда рабочего класса в своей энциклике Rerum novarum, став одним из первых пап, обратившихся к анализу актуальных общественных вопросов.

Ранее Лев XIV выступил с первым обращением. «Мир вам всем. Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы и на всю землю. Безоружный, смиренный мир. Бог любит нас всех, это безусловно», — сказал он.