Патриарх Кирилл призвал не воспринимать военные парады как ритуал

По мнению патриарха Кирилла, не следует думать о парадах и других торжественных событиях, которые проводятся в День Победы, лишь как о ритуалах.

"Мы каждый год вспоминаем это величайшее событие (Победу в Великой Отечественной войне - ред.) в истории нашей страны... и не было семьи, в которой кто-то не пострадал - был убит, или пропал без вести, или был ранен", - цитирует слова предстоятеля после возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве РИА Новости.

Святейший рассказал историю своего родного дяди, который был одним из защитников Брестской крепости, но, будучи связистом, находился вне крепости и в первые же часы войны был убит.

"Однако отец запрещал молиться за него как за умершего. У всех оставалась вера, и молились за него как за живого, но потом оказалось, что он погиб - в первые часы, а может, даже минуты этой страшной войны", - сказал патриарх.

По его словам, народ существует, пока помнит прошлое, пока помнит и чтит предшествующие поколения.