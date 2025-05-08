Андрей Воробьев почтил память героев Великой Отечественной войны

Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Вместе с ним в церемонии участвовали герои специальной военной операции, вернувшиеся с линии фронта.

"Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 воевавших участников Великой Отечественной войны. Им всем уже около 100 лет. И по решению президента всем присвоено звание почетных граждан Московской области, либо тех городов, где они живут", - отметил Андрей Воробьев.

Отдав дань памяти советских солдат, воевавших против фашистских захватчиков, губернатор обратился к участникам спецоперации.

"Вы все - тоже герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие нашу Родину. Мы часто встречаемся с теми, кто приходит с линии фронта, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно их семьям, но и о том, в чем нуждаются те, кто сейчас находится в зоне боевых действий. Мы ради оказывать поддержку всем - и тем, кто воюет, и тем, кто уже демобилизовался", - заверил глава региона.

К слову, среди участников спецоперации, приехавших вместе с губернатором к могиле Неизвестного солдата, были и женщины. В их числе - фельдшер из Ступина Людмила Болилая. Она уже несколько раз отправлялась в зону СВО, причем в самую гущу боевых действий. В одном из боев она, подставившись под осколки снарядов, закрыла собой раненого младшего лейтенанта, и сама получила ранение.

"Я несколько месяцев принимала решение - ехать или нет в зону спецоперации. Отговаривали многие. Но в конце концов я решила, что там я нужнее, чем здесь", - рассказала она, добавив, что ее заветной мечтой является отпраздновать еще один День Победы - уже в СВО.