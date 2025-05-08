Семьям бойцов СВО будут выдавать бесплатные путевки на реабилитацию

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Члены семей военнослужащих, получивших ранения во время СВО, теперь смогут сопровождать своих близких во время реабилитации за счет государства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Семьям бойцов СВО будут выдавать бесплатные путевки на реабилитацию
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В документе говорится, что бесплатные путевки на размещение и питание в санаториях и учреждениях, находящихся в ведении федеральных ведомств, предоставляются родителям, супругам, братьям/сестрам, бабушкам/дедушкам и взрослым детям бойцов. Однако право на такую путевку предоставляется одному родственнику один раз по каждому факту ранения.

Мера распространяется на весь период проведения СВО, а также действует в течение шести месяцев после ее завершения.

Новые социальные гарантии охватывают не только родных бойцов Вооруженных сил РФ, но также родственников сотрудников Росгвардии, добровольческих отрядов, МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, задействованных в зоне проведения спецоперации.

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