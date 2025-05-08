Белоусов вручил награды «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся военнослужащим-участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

На предоставленной Минобороны РФ видеозаписи видно, как Белоусов вручает государственные награды военнослужащим. После церемонии вручения медалей, глава ведомства поблагодарил военнослужащих за службу, а также поздравил их с Днем Победы.

Уточняется, что звание Героя России присвоили генерал-майору Евгению Никитину, полковникам Семену Николаеву и Максиму Краснощекову, а также младшему сержанту Сергею Степанову.

Ранее Белоусов заявил, что более 330 участников СВО имеют звания Героя России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.