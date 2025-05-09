Визит Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство РФ и Китая на новые высоты

Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times (GT).

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Напомним, лидер КНР в среду прибыл с визитом в Россию. Накануне состоялись официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые продолжались около трех с половиной часов. По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Global Times отмечает, что в условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия "вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности".

По словам авторов статьи, визит китайского лидера в Москву не только поднимает всестороннее стратегическое партнерство двух стран на новые высоты и более широкие масштабы, но и "несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества".

Отмечается, что логика развития отношений между Китаем и Россией очень ясна: они соответствуют основным интересам обеих стран и их народов, а также направлению прогресса и развития в нынешнюю эпоху.

На фоне стремления некоторых стран формировать альянсы и провоцировать конфронтацию российско-китайские отношения, которые остаются непоколебимыми, несмотря на внешнее давление, и не жертвуют интересами других стран, особенно ценны, подчеркивает издание.

Отметим, что 9 мая Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.