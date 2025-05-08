Медведев прибыл в дом Союза писателей России на встречу с литераторами

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Владимир Якушев прибыли в дом Союза писателей России на Комсомольском проспекте на встречу с литераторами, а также для участия в церемонии гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии также примет участие помощник президента РФ, председатель - первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

В рамках встречи пройдет процедура гашения почтовых марок, изготовленных в честь поэта Константина Ваншенкина (1925-2012), писателя, Героя Социалистического Труда Евгения Носова (1925-2002), поэта Евгения Винокурова (1925-1993), а также актера, режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Петра Тодоровского (1925-2013).

В рамках визита Медведев встретится с писателями, освещающими тему специальной военной операции, а также ознакомится с их произведениями. На входе в зал выставлены книги, посвященные Великой Отечественной войне и спецоперации.