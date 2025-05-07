Россияне, проживающие в Финляндии, перестанут получать пособия на детей

С начала 2026 года власти Финляндии перестанут выплачивать иностранцам, проживающим в стране менее трех лет, пособия на детей. Об этом сообщает Yle.

По данным портала, нововведение затронет около 2,3 тысячи человек, включая граждан России, Украины и Ирака. Главным условием для получения пособия на детей с начала 2026 года для иностранцев станет проживание в Финляндии, Евросоюзе или странах Европейской экономической зоны не менее трех лет. Хельсинки считают, что изменения позволят сэкономить бюджету около 10,9 миллионов евро к 2029 году. Кроме того таким образом власти Финляндии намерены побудить семьи иммигрантов активно участвовать в трудовой жизни и обществе.

На данный момент размер пособия на детей в Финляндии составляет 377,68 евро в месяц. Только в марте 2025 года его получали 26,6 тысяч семей.