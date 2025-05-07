Вдова Марьянова берет 40 тысяч за час: клиенты в очередь выстраиваются

Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти звезды фильма "Выше радуги" стал оторвавшийся тромб. Похоронили артиста на Химкинском кладбище.

Вдова актера Ксения Бик первые годы после трагедии с Марьяновым жила скромно, артист не оставил богатого наследства. Ксении даже приходилось за хороший гонорар давать интервью о муже в различных шоу.

С дочкой Анфисой от первого брака Бик частенько захаживала в блинную. Там она познакомилась с журналистом Сергеем Соболевым, который стал новым мужем Ксении. Но в последние годы жизнь вдовы Марьянова круто изменилась. Бик стала успешным психологом.

"Я востребованный психолог, клиенты расписаны на два месяца вперед. Час моей консультации стоит минимум 40 тыс. руб. Могла бы брать больше, ведь один поход в магазин за продуктами обходится мне в 30 тысяч. Но уступаю", — заявила Ксения в беседе с "Экспресс газетой".

Говорить о прошлом муже Бик теперь отказывается. Она считает, что в истории с его гибелью давно пора поставить точку.

"Все уже давно понятно. Причиной его смерти стал алкоголь. А я хорошо зарабатываю своей профессией. У меня давно сложился круг клиентов", — отметила Ксения.

Напомним, что перед смертью Дмитрия Марьянова по настоянию родных отправили в реабилитационный центр "Феникс" в Лобне. Там артисту стало плохо, но квалифицированную помощь ему долгое время не оказывали, а когда повезли в больницу, уже было поздно. Спасти Марьянова не удалось.