Более 70% приземлившихся на запасных аэродромах самолетов перелетели в аэропорты назначения

Более 70% самолетов, которые 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства совершили посадку на запасных аэродромах, перелетели в аэропорты назначения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетело 135 (или 73%). Это следует из данных Росавиации на 18:00 по московскому времени, представленных на вечернем плановом заседании координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 51 самолет еще находился на 20 аэродромах. В ведомстве добавили, что в случае, если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне воздушного движения, авиакомпаниям поставлена задача – большинство из этих самолетов должны перелететь в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток.

В пресс-службе отметили, что по сообщениям от руководителей аэропортов Московского региона (Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский) скоплений пассажиров в терминалах нет. Граждане обеспечены услугами в рамках Федеральных авиационных правил – ими регламентируется в том числе предоставление напитков и питания.

В ведомстве подчеркнули, что министерство транспорта РФ и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.