В Севастополе запретили песни иноагентов

Песни исполнителей, внесенных в список иностранных агентов, запретили исполнять на открытых площадках в Севастополе. Решение принято на заседании городского правительства 7 мая, пишет РИА Новости.

«Требование к репертуару: дополнить запретом на исполнение произведений лиц, включенных Минюстом РФ в реестр иностранных агентов», — говорится в постановлении правительства.

Под запрет также попали песни «лиц, являющихся гражданами иностранных государств и территорий, включенных в перечень государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия».

Уличным артистам необходимо также получать согласование на выступления.