Минпросвещения РФ установило количество часов работы педагогов
Минпросвещения РФ своим приказом установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Установленные нормы позволяют начать учитывать в рабочем времени педагогических работников трудоемкость воспитательной и иной работы, которая не является преподавательской. Например, методической работы.
По новым нормам, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года, продолжительность рабочего времени в 36 часов в неделю устанавливается в отношении старших воспитателей детсадов и других дошкольных организаций, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-библиотекарей и ряда других учителей.
Норма в 20 часов устанавливается дефектологам и логопедам, а 25 часов – воспитателям, которые преподают детям с ограниченными возможностями здоровья. По 30 часов рабочего времени закреплено за инструкторами по физической культуре, воспитателями в интернатах и других организациях социального обслуживания.
Норма педагогической работы в 36 часов в неделю за ставку зарплаты также устанавливается воспитателям, которые работают в организациях с дошкольными образовательными и дополнительными общеобразовательными программами, а также с образовательными программами среднего профессионального образования. Сюда же входят те организации, которые предполагают присмотр и уход за детьми.
Ранее опрос показал, что около 45% россиян считают, что их дети в школах перегружены. Треть респондентов назвала нагрузку на школьников оптимальной. Однако каждый пятый опрошенный заявил, что учеников недостаточно нагружают в школах.
До этого в Совфеде обратили внимание на крайне низкий уровень зарплат у молодых российских учителей. Спикер СФ Валентина Матвиенко добавляла, что на эти суммы невозможно содержать семью, поэтому министерству просвещения вместе с министерством труда необходимо обратить внимание на эту ситуацию.