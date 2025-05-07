Минпросвещения РФ установило количество часов работы педагогов

Минпросвещения РФ своим приказом установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Установленные нормы позволяют начать учитывать в рабочем времени педагогических работников трудоемкость воспитательной и иной работы, которая не является преподавательской. Например, методической работы.

По новым нормам, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года, продолжительность рабочего времени в 36 часов в неделю устанавливается в отношении старших воспитателей детсадов и других дошкольных организаций, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-библиотекарей и ряда других учителей.

Норма в 20 часов устанавливается дефектологам и логопедам, а 25 часов – воспитателям, которые преподают детям с ограниченными возможностями здоровья. По 30 часов рабочего времени закреплено за инструкторами по физической культуре, воспитателями в интернатах и других организациях социального обслуживания.

Норма педагогической работы в 36 часов в неделю за ставку зарплаты также устанавливается воспитателям, которые работают в организациях с дошкольными образовательными и дополнительными общеобразовательными программами, а также с образовательными программами среднего профессионального образования. Сюда же входят те организации, которые предполагают присмотр и уход за детьми.

Ранее опрос показал, что около 45% россиян считают, что их дети в школах перегружены. Треть респондентов назвала нагрузку на школьников оптимальной. Однако каждый пятый опрошенный заявил, что учеников недостаточно нагружают в школах.

До этого в Совфеде обратили внимание на крайне низкий уровень зарплат у молодых российских учителей. Спикер СФ Валентина Матвиенко добавляла, что на эти суммы невозможно содержать семью, поэтому министерству просвещения вместе с министерством труда необходимо обратить внимание на эту ситуацию.