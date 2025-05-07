Спивакова отстранили от фестиваля во Франции из-за национальной принадлежности

Скрипач, дирижер и педагог, народный артист СССР Владимир Спиваков, недавно удостоенный указом президента РФ Владимира Путина звания Героя Труда России, рассказал, что лишен теперь звания арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре во Франции. Причиной тому стала его национальная принадлежность.

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Причем, как уточнил Владимир Спиваков, он получил такой официальный ответ от представителей фестиваля. Хотя до этого вел музыкальный фестиваль в Кольмаре в течение 32 лет.

"Я узнал о том, что меня лишили звания арт-директора этого фестиваля случайно, из прессы, - рассказал он журналистам. - Друзья наняли мне адвоката. Адвокат попросила официальную бумагу с причиной, по которой меня отстранили от фестиваля без уведомления. Ответ был примерно такой: по национальному признаку, Владимир Спиваков - русский артист".

Владимир Спиваков вспомнил, как цитирует его теперь ТАСС, что среди тех, кого он приглашал на фестиваль, было много звезд первой величины: американская певица Джесси Норман, российский виолончелист, дирижер Мстислав Ростропович и многие другие.