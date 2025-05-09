Как прошел парад Победы в самой северной части Евразии

На архипелаге Земля Франца-Иосифа, в самой северной части Евразии, состоялся парад в честь 80-летия Победы. Парад состоялся на острове Земля Александры.

© Купол "Лунный", национальный парк "Русская Арктика"

«Наш парк – северный форпост России, самая большая особо охраняемая территория страны. Охраняемая во многих смыслах. Военные и пограничники защищают присутствие Российской Федерации в Арктике, на территорию которой претендуют многие страны. Работа сотрудников национального парка – сохранять и охранять уникальную природу высокоширотной Арктики. Поэтому наши коллеги идут в одном строю с военными», – подчеркнул директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Также состоялось шествие арктического «Бессмертного полка». В параде и шествии приняли участие военные, сотрудники парка «Русская Арктика» и строители.

Государственный инспектор парка Михаил Корельский рассказал о своем деде – Михаиле Николаевиче Анисимове:

«Дед родился в 1914 году, закончил Петергофское военное училище связи, это был ускоренный выпуск, и младшим лейтенантом отправился на Финскую войну, прошел ее от первого до последнего дня, в лыжном батальоне. Великую Отечественную встретил на финской границе, воевал на Карельском фронте закончил войну в Норвегии майором. Был демобилизован в 1956 году в звании подполковника».

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по развитию Арктической зоны и Арктического транспортного коридора. Путин подчеркнул, что Крайний Север остается стратегически значимым для России регионом. Как отмечал президент РФ, развитие логистической системы региона и сферы бизнеса возможно «с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики».