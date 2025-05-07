Временные ограничения вновь ввели в аэропорту Калуги и в Жуковском

Временные ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов ввели в столичном аэропорту Жуковский и в калужской авиагавани Грабцево.

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Об этом в среду, 7 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства также сообщил об аналогичных мерах в аэропортах Иваново и Ярославля. Кроме того, несколько авиакомпаний объявили об отмене рейсов из столицы и в направлении столицы в связи с ограничениями 6 и 7 мая. Так, «Аэрофлот» уведомил об отмене 52 рейсов из Москвы и 54 рейсов в столицу, а «Уральские авиалинии» уведомили об отмене 18 рейсов. До этого Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также в авиагаванях Калуги, Тамбова и Ярославля.